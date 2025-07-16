"أبوظبي للثقافة" تستضيف مبادرة "الفنون في السفارات" خلال "إكسبو 2025 أوساكا"

أبوظبي في 16 يوليو / وام / برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قدّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع جناح دولة الإمارات أمس في معرض إكسبو 2025 أوساكا – اليابان، مبادرة "الفنون في السفارات" ضمن برنامج "مهرجان أبوظبي في الخارج".

وجمعت المبادرة في ندوة حوارية مجموعة من الفنانين الإماراتيين واليابانيين في لقاء فني معمّق، ضمن سلسلة من المشاركات المتواصلة في معرض إكسبو تجسيدا لالتزام المجموعة بتعزيز نهضة الثقافة والفنون، وبناء جسور التواصل الحضاري والإنساني.

وأعربت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن فخرها بتقديم مبادرة "الفنون في السفارات" للسنة الثالثة على التوالي، ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

وقالت:" يسرّنا، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى اليابان، أن نقدم هذه الندوة الحوارية ضمن جناح الدولة في إكسبو أوساكا 2025، بمشاركة الفنانتين الإماراتيتين الشابتين شيخة الكتبي وسارة المهيري، إلى جانب المنتجة الفنية والأستاذة المشاركة في جامعة طوكيو للفنون، شياكي سوما، في حوار بنّاء يسلّط الضوء على تجربة الفنانتين والخصوصية الثقافية والهوية، ويتناول مواضيع المادية والذاكرة والمكان؛ التروّي مقابل التسارع في الحياة، كقضايا وتساؤلات إنسانية معاصرة".

وأضافت سعادتها أن هذه الحلقة النقاشية تأتي استكمالًا لجولات المبادرة السابقة في لندن وباريس وسيول، وتهدف إلى توثيق أواصر التعاون الثقافي وتعزيز الحوار بين فنانين من الإمارات واليابان، الدولة ضيف الشرف في مهرجان أبوظبي لهذا العام.

وتابعت :" من خلال تعزيز التبادل الثقافي وخلق الفرص للمبدعين الإماراتيين، تدعم المبادرة جهودنا لإثراء رؤية أبوظبي الثقافية، ورعاية منجز الثقافة والفنون والتعليم والصناعات الإبداعية".

من جانبه قال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في “إكسبو 2025 أوساكا”: “لطالما كان الفن انعكاساً عميقاً لهويتنا وتطلعاتنا الطموحة نحو المستقبل. وفي جناح دولة الإمارات، نؤمن بقدرة التبادل الثقافي على إحداث تحوّل حقيقي من شأنه أن يعزّز التعاطف، ويفتح آفاق الحوار ويُلهم الابتكار”.

وأضاف سعادته: " تأتي مبادرة الفنون في السفارات، التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، كامتداد حيّ لهذا الإيمان، وتعبير صادق عن التزامنا الراسخ بتسليط الضوء على الروح الإبداعية لدولة الإمارات، وتكريم القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين الأمم والشعوب".

بدورها، قالت شيخة الكتبي، نائبة المفوض العام والمديرة الإبداعية لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا:" يفتخر جناح دولة الإمارات بكونه مساحة تعبّر فيها الأصوات الفنية الإماراتية عن نفسها وتصل أصداؤها إلى العالم أجمع. ومن خلال مبادرة الفنون في السفارات، التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، نحتفي بعمق الإبداع الإماراتي وبقدرته على إلهام حوار ثقافي ثري وهادف. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بترسيخ التفاهم المتبادل من خلال الفنون والدبلوماسية الثقافية".

وقد تناولت الندوة الفنية التي استضافت شيخة الكتبي وسارة المهيري وشياكي سوما، محاور متنوعة ركزت على العلاقة بين المادة والذاكرة والمكان، إضافة إلى التحديات التي يفرضها نمط الحياة العصرية، مثل الصراع لدى الإنسان المعاصر بين الرغبة في التمهل والتروّي، وتزايد سرعة إيقاع الحياة اليومية.

وعكست الندوة موضوع مشاركة جناح دولة الإمارات "من الأرض إلى الأثير"، الذي يسلّط الضوء على دور التقاليد والقيم في رسم ملامح الحاضر واستلهام المستقبل.

ويقع الجناح في منطقة "تمكين الحياة" ضمن إكسبو، ويشرف على تصميمه فريق "من الأرض إلى الأثير"، الذي يضم مبدعين من الإمارات واليابان ومناطق أخرى، بإشراف مكتب إكسبو الإمارات، في تجسيد لتعاون ثقافي عالمي.

وتُعدّ مشاركة المبادرة في أوساكا امتدادًا لنجاحاتها السابقة، وتعكس حرص مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على تعميق الروابط الثقافية بين الإمارات واليابان، وتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الثقافة العالمية.

ويواصل جناح دولة الإمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تقديم فعاليات ثقافية متميزة، حيث استضاف الجناح في أبريل الماضي عرضًا فنيًا مشتركًا بين الخطاط الإماراتي محمد مندي ونظيره الياباني جويتشي يوشيكاوا، قدّما فيه عملًا فنيًا يجمع بين جماليات الخط العربي والياباني.

كما يقدّم برنامج الإقامات الفنية أربع فنانات إماراتيات هن: أسماء الرميثي، وعائشة العلي، وسارة المهيري، وموزة المطروشي، اللواتي يقمن بتحويل الجناح إلى إستوديو مفتوح لمدة أسبوع، يقدّمن خلاله تجارب فنية حية ويتفاعلن مع الزوار عبر ورش عمل وعروض مباشرة.

وفي أغسطس، سيقود الفنانان سارة فرحة وخالد شلخة، الفائزان بجائزة كريستو وجان كلود 2025، سلسلة من ورش العمل في جناح دولة الإمارات والتي تركز على الابتكار والتجريب الفني، برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي.

ويشكل البرنامج الثقافي المشترك بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا منصةً حيوية للحوار والاستكشاف، تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم وتُبرز الصوت الإبداعي للإمارات، بما يعكس رؤية أبوظبي الثقافية عالميا.