المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يواصل استقبال المشاركات في مسابقة الكتابة الإبداعية 2025

الشارقة في 16 يوليو / وام / يواصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، استقبال المشاركات في "مسابقة الكتابة الإبداعية" لعام 2025، التي تندرج ضمن حملة "اقرأ، احلم، ابتكر"، وتستهدف الأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 18 عاماً في دولة الإمارات، بهدف تشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال كتابة القصص باللغة العربية وتطوير مهاراتهم الإبداعية في بيئة محفزة ومشجعة.

وتفتح المسابقة المجال أمام الجيل الجديد لاستكشاف قدراتهم السردية وتمنحهم فرصة حقيقية للتفاعل مع عالم الأدب بطريقة عملية تدمج بين التخيّل والكتابة والتفكير النقدي، وتمثل هذه المسابقة خطوة أولى نحو بناء علاقة متينة بين الكُتّاب الصغار واللغة العربية تعزّز لديهم الشغف بالقراءة، وتدفعهم إلى مواصلة الاستكشاف الأدبي وتوسيع آفاقهم الفكرية.

وأصبحت "مسابقة الكتابة الإبداعية" منذ انطلاقها في 2013، محطة سنوية ينتظرها الكثير من الأطفال واليافعين، إذ لم تقتصر على اكتشاف المواهب بل ساعدت أيضاً على احتضانها وصقلها من خلال تسليط الضوء على المشاركات المتميّزة ومنحها مساحة للظهور، ما أسهم في تحفيز العديد من المشاركين على تحويل تجاربهم الأولى بالكتابة إلى خطوات فعلية نحو النشر.

وتستمر فترة تقديم المشاركات حتى 31 يوليو الجاري، على أن تكون القصة مكتوبة باللغة العربية ومن تأليف الطفل نفسه ويمكن للمتسابق إرفاق رسوم توضيحية تدعم النص.

وتُقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية (من 6 إلى 9 أعوام، ومن 10 إلى 12 عاما، ومن 13 إلى 18 عاما) حيث يحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية تبلغ 3000 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب وشهادة تقدير مع نشر الأعمال الفائزة على المنصة الرقمية للحملة احتفاء بالمواهب الواعدة وتشجيعا لها على مواصلة الكتابة.

وتندرج المسابقة في سياق جهود المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، لترسيخ حضور اللغة العربية في وجدان الأجيال الجديدة وتفعيل دور الكتابة كوسيلة للتعبير الحر والتفكير المستقل وصناعة المعنى ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع قارئ ومبدع يرى في الكلمة وسيلة للنمو والتطور.