"إسلامية دبي" تصدر قرابة 135 ألف فتوى في 6 أشهر

دبي في 16 يوليو / وام / أصدرت إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 134,807 فتاوى خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر قنواتها الشفوية والإلكترونية والرسمية، مؤكدة على دورها في نشر الوعي الديني المعتدل لمواكبة توجهات "عام المجتمع 2025".

وقال سعادة الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء، إن الفتوى في "إسلامية دبي" تتجاوز كونها ردا شرعيا لتصبح "رسالة تربوية تهدف إلى تعزيز الوعي والطمأنينة".

وأضاف: نؤمن بأن الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر للتواصل بين الدِّين والحياة بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون الدين ركيزة للتسامح لا سببا للتفرقة.

وأكد الحداد أن الدائرة تحرص على تقديم الحكم الشرعي بلغة سهلة ومنهج معتدل بعيداً عن التشدد، وبأسلوب عصري يراعي قضايا الناس المتجددة، مشيراً إلى أن نجاح الخدمة يكمن في ثقة الناس واحتياجهم الملح لمنصة شرعية موثوقة.

وتعكس الإحصاءات كفاءة الخدمة، حيث بلغت نسبة الرد على الفتاوى الإلكترونية في الوقت المحدد 95.12% في الربع الأول من العام، مما يبرز سرعة التفاعل مع استفسارات الجمهور وتقديم إجابات دقيقة وموثوقة.