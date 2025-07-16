معهد الشارقة للتراث ومكتبة الإسكندرية يبحثان تعزيز التعاون الثقافي

إسكندرية في 16 يوليو / وام / زار سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مكتبة الإسكندرية، أحد أبرز الصروح المعرفية في العالم العربي، حيث بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التوثيق وحماية التراث والنشر العلمي.

وأشاد المسلم بالصرح المعرفي الكبير، واصفا إياه بـ "المعلم الحضاري الفريد الذي يجمع بين الأصالة والحداثة ويحمل رسالة إنسانية سامية"، وقال : ما رأيته من تنوع في التخصصات والمبادرات يؤكد أننا أمام صرح معرفي يليق بتاريخ الإسكندرية العريق، ونحن في معهد الشارقة للتراث نتطلع إلى مزيد من التعاون الثقافي المشترك.

وخلال الزيارة، اطلع المسلم على المرافق الحيوية بالمكتبة، بما في ذلك متحف المخطوطات، ومعامل الترميم الرقمية المتخصصة في حفظ الوثائق، كما تفقد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، مؤكدا على أهمية النشر في تعزيز الهوية الثقافية العربية.