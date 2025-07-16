عبدالعزيز بن حميد يطلع على تصور المبنى الجديد لـ"التنمية السياحية" بعجمان

عجمان في 16 يوليو / وام / اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، على التصوّر الجديد للمبنى المقترح للدائرة، بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، ومجموعة من كوادر الدائرة الفنية والإدارية.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، إن المشروع يأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة عجمان لتحديث مبانيها ومرافقها الخدمية، انسجاما مع رؤيتها في تقديم خدمات حكومية رائدة، وتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة عمل مبتكرة تراعي احتياجات المستقبل وتحدياته، ويعكس التوجه العام للإمارة في دعم جودة الحياة المؤسسية وتحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية، من خلال تبني أعلى معايير التخطيط العمراني وإدارة المرافق والتصميم الذكي، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع للدولة، ويتماشى مع متطلبات المراحل المقبلة.

ويعد المشروع تحولا نوعيا في فلسفة تصميم المرافق الحكومية، حيث تتقاطع عناصر الهندسة المعمارية الذكية مع مبادئ الإنتاجية والرفاه المؤسسي.

ومن خلال هذا المشروع، تُوجّه الدائرة رسالة واضحة بأن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة هو استثمار مباشر في الإنسان، وجودة الحياة، ومستقبل أكثر كفاءة واستدامة.