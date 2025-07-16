"مطوعة الفريج" تصل لأكثر من 3200 مستفيدة في نصف عام

دبي في 16 يوليو / وام / نجحت مبادرة "مطوعة الفريج"، التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في الوصول إلى أكثر من 3200 مستفيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، من بينهن 1580 مواطنة، وذلك بهدف تعزيز القيم الدينية والتلاحم المجتمعي.

ومن خلال 125 فصلاً افتراضياً، قدمت المبادرة برامج قرآنية وتعليمية مكثفة أثمرت عن تخريج 300 حافظة ضمن فئة "نخبة الحفظة"، وشهد برنامج "علوم القرآن" الإقبال الأكبر بمشاركة 1400 مستفيدة، بينما انضمت 1100 مستفيدة إلى الحلقات المفتوحة، مما يعكس الأثر الواسع للمبادرة.

وفي خطوة لترسيخ الوعي الديني لدى الأجيال الناشئة، خصصت المبادرة مسار "مطوعة الفريج للفتيات" الذي استقطب 80 فتاة في سن مبكرة.

وتترجم هذه الجهود التزام الدائرة برؤية القيادة الرشيدة في "عام المجتمع"، حيث تهدف إلى الارتقاء بالوعي الديني لدى النساء والفتيات وتعزيز الترابط الأسري، بما ينسجم مع إستراتيجيتها في أن تكون الأقرب للمجتمع.