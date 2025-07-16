شراكة إستراتيجية بين "ترينديول" و"بايكار" و"القابضة" و"آنت" لتطوير منصة تكنولوجيا مالية متطورة في تركيا

إسطنبول في 16 يوليو / وام / أعلن كل من مجموعة "ترينديول"، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في تركيا، وهالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار" التركية، التي تعد أكبر مصنّع للطائرات بدون طيار في العالم، و"القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وشركة "آنت إنترناشيونال"، المزود الرائد عالمياً لخدمات الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية تأسيس مشروع استراتيجي يهدف إلى تطوير منصة تكنولوجيا مالية متطورة للسوق التركية.

وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية، ستتيح هذه الشراكة الإستراتيجية تطوير منصة توفر مجموعة شاملة من الخدمات المالية المتكاملة، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، والقروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والودائع، والمنتجات الاستثمارية، وخدمات التأمين.

ويهدف المشروع الجديد، الذي يلقى دعماً من الخبرات العالمية للشركاء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، إلى تعزيز كفاءة المعاملات المالية للأفراد والشركات الصغيرة في مختلف أنحاء تركيا، سواء داخل منظومة "ترينديول" أو خارجها.

وأكد تشاغلايان تشتين، رئيس مجموعة ترينديول ثقته بأن هذا التحالف سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في تركيا وسيشكل نموذجاً مثالياً للحلول المالية القائمة على التقنيات الحديثة، وقال: تركز طموحاتنا على تبسيط الخدمات المالية وجعلها متاحة للجميع، وخاصة لـ250 ألف شركة من شركاتنا الصغيرة والمتوسطة بشكل مبدئي، لتعزيز إمكاناتها في مجال التجارة الإلكترونية والتصدير الإلكتروني بدعم من قدراتنا المتميزة في تحليل البيانات، والمساهمة في ترسيخ نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح هالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار": نركز من خلال مشاركتنا في هذا التعاون الإستراتيجي على توفير قيمة مضافة لمنظومة التقنيات المالية في تركيا عبر الجمع بين خبراتنا الواسعة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقدرات ترينديول في التجارة الإلكترونية، وخبرة شركة آنت في التكنولوجيا المالية، مؤكدا السعي من خلال هذه الشراكة إلى الجمع بين حلولنا في الذكاء الاصطناعي وبنيتنا التحتية القوية، وقاعدة المستخدمين الكبيرة التي تحظى بها ترينديول وخبرتها في التكنولوجيا المالية، لإنشاء بنية تحتية محلية بالكامل للتكنولوجيا المالية مع التركيز على الميزات الأمنية وإدارة المخاطر.

وأكد مايكل إيفانز، رئيس مجموعة علي بابا، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تعكس ثقتنا بالسوق التركية، كما ستسهم في جذب استثمارات واعدة وتوفير منصة مبتكرة للتكنولوجيا المالية، مبديا ثقته بأن الخدمات المالية الرقمية الذكية المتاحة للعملاء الأفراد والشركات في تركيا ستسهم في تحسين الحياة اليومية وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد التركي وتطوير منظومته المالية.

وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)، إن الاقتصاد التركي القوي والمشهد الرقمي المتنامي في البلاد يواصل توفير فرص واعدة ضمن العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن هذا التعاون يجمع تحت مظلته العديد من الشركات الرائدة في قطاعاتها، ويعكس مدى الاهتمام المشترك بتعزيز الحلول المالية المبتكرة التي تدعم مسيرة التحول الرقمي في تركيا.

وقال يي تشو، الرئيس المالي في شركة "آنت إنترناشيونال": تحظى تركيا بمكانة رائدة في المنظومة الرقمية العالمية بفضل وجود شرائح كبيرة من السكان الشباب الذين يمتلكون مهارات رقمية متقدمة، فضلاً عن توفر سوق متطورة للتجارة الإلكترونية، ونتطلع إلى التعاون مع الشركاء بهدف تطوير حلول مالية رقمية شاملة باستخدام تقنياتنا الحديثة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.