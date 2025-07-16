"اقتصادية عجمان" تستهدف الشباب ببرامج صيفية مبتكرة

عجمان في 16 يوليو / وام / تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إطلاق ستة برامج نوعية ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2025"، وذلك انطلاقا من رؤية تهدف إلى تمكين جيل مبتكر ومؤثر ومؤهل لمتطلبات المستقبل.

وتستهدف البرامج، التي تقام خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، فئة الشباب من عمر 13 إلى 21 عاما.

وتتضمن الخطة الصيفية ثلاثة دبلومات تخصصية هي دبلوم "روّاد الغد" الذي يركز على ريادة الأعمال الحديثة والتجارة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودبلوم "قيادة الذكاء الاصطناعي" الذي يقدم محتوى متقدماً لتطبيق تقنياته بفعالية، بالإضافة إلى دبلوم "صُنّاع التأثير الرقمي" لتمكين الشباب من أدوات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الهادف.

كما ستقدم الدائرة ثلاث مبادرات مجتمعية مهمة تشمل برنامج "المستهلك الصغير.. واعي وذكي" لتعزيز الوعي بالقرارات الشرائية، وورشة "بصمة بلا صوت لأصحاب الهمم" لتأهيلهم في خدمة العملاء بمهنية، ومبادرة "حميد في عيون الأجيال" التي تكرس مفاهيم القيم الوطنية.

وأكد فريق عمل البرنامج أن هذه المبادرات النوعية، التي يقدمها موظفون متخصصون من أصحاب الكفاءة في الدائرة، تُسهِم في بناء جيل واعٍ ومبتكر ومسؤول يمتلك الأدوات الرقمية ومهارات التحليل، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة مستقبل الدولة.

وللمزيد من التفاصيل والتسجيل، دعت الدائرة إلى زيارة الموقع الرسمي للبرنامج www.ajsummer.ae، ومتابعة حساب الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي ajmanded.