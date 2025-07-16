"رواد الشارقة" تمول مشاريع بـ 2.86 مليون درهم وتضم 449 عضوا جديدا في 2024

الشارقة في 16 يوليو / وام / أصدرت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية، تقريرها السنوي لعام 2024، الذي أظهر تمويل 13 مشروعا بقيمة مليونين و860 ألف درهم، وانضمام 449 مشروعا جديدا لشبكة أعضائها.

وأكد التقرير، الذي جاء تزامنا مع مرور 20 عاما على تأسيس "رواد الشارقة" كجهة حكومية رائدة في دعم المشاريع الوطنية الرائدة في إمارة الشارقة، على الدور المحوري للمؤسسة في تمكين بيئة ريادة الأعمال الوطنية في الإمارة.

وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن تأسيس "رُوّاد" بمرسوم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عام 2005 شكّل نقطة تحول، مؤكداً أن المؤسسة نجحت في إرساء نموذج حكومي ناجح ومبكر لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الآلاف من رواد ورائدات الأعمال المواطنين. وأشار إلى أن "رُوّاد" ستبقى محطة مضيئة وملهمة في مسيرة الشارقة للاستثمار في الإنسان.

أوضحت فاطمة آل علي، مدير "رُوّاد" بالتكليف، أن المؤسسة تفي بالتزاماتها في توطين بيئة ريادة الأعمال وتحريكها نحو المزيد من النجاحات.

وكشفت أرقام 2024 عن تنظيم 57 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 1,414 متدرباً، وتقديم 118 استشارة، بينما استفاد 81 مشروعاً من إعفاءات الرسوم الحكومية بقيمة 8 ملايين و727 ألف درهم. كما بلغت قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء قرابة 3 ملايين و485 ألف درهم.

وقالت أمينة محمد، مدير إدارة التدريب والبحوث والفعاليات، إن "رُوّاد" تمثل حلقة وصل نشطة، حيث تم خلال العام الماضي عقد 22 صفقة تشبيك بين المشاريع، وتنظيم 17 اجتماعاً تطويرياً مع الشركاء، والمشاركة في 10 فعاليات ومعارض خارجية، وحققت المؤسسة على الصعيد الداخلي نسبة توطين بلغت 97% ورضا وظيفي بنسبة 88%.