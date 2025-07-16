"الفجيرة للفنون القتالية" يشارك في البطولتين العربية والأوروبية للجودو

الفجيرة في 16 يوليو / وام / أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية اعتماد مشاركة 9 لاعبين ولاعبات في البطولة العربية لأندية الجودو بجمهورية مصر العربية من 7 إلى 10 أغسطس المقبل، و4 لاعبين في بطولة باكو الأوروبية الدولية بأذربيجان من 26 إلى 28 يوليو الجاري.

وأكد أنس العداربة، المدير الفني للنادي، أن البطولتين تندرجان ضمن خطة إعداد اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المحلية في الموسم الجديد، والمشاركة مع المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية.

وأوضح أن اللاعبين خضعوا لإعداد متدرج خلال الفترة الماضية، تمهيداً لاختيار القائمة النهائية للمشاركة في البطولتين، وأظهروا خلال هذه الفترة مستويات فنية متطورة تؤهلهم للمنافسة على المراكز المتقدمة، وتأكيد التطور الذي يشهده النادي في جميع الرياضات.