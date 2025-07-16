صناعة السيارات الأوروبية تحقق قيمة مضافة بـ 91.6 مليار يورو من الصادرات في 2023

بروكسل في 16 يوليو / وام / عززت صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي حضورها العالمي في عام 2023، محققة قيمة مضافة محلية بلغت 91.6 مليار يورو من الصادرات خارج حدود الاتحاد، بزيادة 7% عن عام 2022، وبنمو اسمي وصل إلى 74% مقارنة بعام 2010.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن الولايات المتحدة حافظت على صدارتها كأكبر سوق للسيارات الأوروبية، مستحوذة على 20% من إجمالي القيمة المضافة، تليها الصين بنسبة 16%، ثم المملكة المتحدة بحصة 15%.

وعلى الرغم من تراجع حصتها من ذروة 2021، شهدت السوق الصينية أكبر قفزة في القيمة المضافة منذ 2010، بنمو بلغ 211% لتصل إلى 14.8 مليار يورو.

على الجانب الآخر، ووفقا ليوروستات، بلغت القيمة المضافة في صناعات السيارات خارج الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الطلب الأوروبي 34.4 مليار يورو في 2023، وكان المنتجون في اليابان الأبرز استفادة بحصة 14%.

كما كشفت البيانات عن صعود دول أصبحت مراكز صناعية منافسة، حيث قفزت مساهمة المكسيك في تلبية الطلب الأوروبي بنسبة 567% لتصل إلى 2.9 مليار يورو، وصربيا بنسبة 713% إلى 500 مليون يورو، بينما حققت مقدونيا الشمالية نموا تجاوز 5,322%، وفي المقابل، تراجعت مساهمة روسيا بنسبة 37%.

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