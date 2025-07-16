"الإحصاء النمساوية" : أكثر من ربع سكان النمسا من أصول مهاجرة

فيينا في 16 يوليو / وام / كشفت هيئة الإحصاء النمساوية أن الهجرة هي العامل الوحيد المسؤول عن نمو سكان النمسا، حيث أصبح أكثر من ربع السكان (27.8%) من أصول مهاجرة.

جاء ذلك خلال تقديم الكتاب الإحصائي السنوي للنمسا 2025، الذي أظهر أن عدد الأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة بلغ 2.51 مليون شخص في عام 2024، بزيادة قدرها 38.4% مقارنة بعام 2015، حيث كان عددهم 1.81 مليون شخص (21.4% من السكان).

وأكد شتيفان ماريك ليبيك، المسؤول في هيئة الإحصاء النمساوية، أن الهجرة تشكل عاملاً رئيسياً في التنمية السكانية بالنمسا، محذراً من أنه لولا الهجرة لكان عدد السكان قد تراجع لمستوى خمسينات القرن الماضي.

وأرجع الفضل بالكامل إلى الهجرة في الحفاظ على التوازن الديموغرافي في ظل تراجع معدلات المواليد وزيادة طفيفة في أعداد الوفيات.

وتوقع خبراء هيئة الإحصاء أن يستمر هذا الاعتماد على الهجرة، مع تقديرات تشير إلى استمرار قدوم نحو 30 ألف شخص إلى النمسا سنويا للحفاظ على تعداد السكان ومنع انخفاضه السريع.

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