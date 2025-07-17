3.2 مليار درهم إيرادات "سند" خلال النصف الأول

أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، اليوم، تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية للنصف الأول من عام 2025، ما يرسخ مكانتها كفاعلٍ إستراتيجي في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في قطاعي الطيران والصناعة.

وحققت "سند" إيرادات بلغت 3.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، فيما يعتبر هذا الإنجاز ثمرة للنمو المستمر في مختلف شركات المجموعة.

واستناداً إلى الأرقام المسجلة في العام 2024 والتي بلغت 4.92 مليار درهم، تتجه "سند" نحو تحقيق إيرادات سنوية متوقعة بقيمة 5.4 مليار درهم في عام 2025 مع الإشارة إلى أن نسبة 99% من إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 كانت من الأسواق الدولية، الأمر الذي يرسّخ حضورها العالمي ويساهم في ضخ الإيرادات الدولية في الاقتصاد الوطني، ما يعزز مكانة أبوظبي مُصدِّراً رئيسياً لخدمات الطيران المتطورة ولاعباً محورياً في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران.

وحققت المجموعة أداءً قياسياً بإضافة عقود جديدة مع كبريات شركات الطيران ومصنعي المحركات في العالم، حيث بلغت قيمة الطلبات على خدمات "سند" 38 مليار درهم، كما يُعزى هذا الإنجاز إلى الاتفاقيات طويلة الأجل مع الشركاء الرئيسيين إلى جانب الحضور العالمي المتنامي للمجموعة.

ومن أبرز التطورات في هذا الصدد انضمام "سند" إلى شبكة "برات آند ويتني" المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات "جي تي أف"، لتصبح بذلك المزود الأول والوحيد لهذه الخدمات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونفّذت "سند" من خلال شركتها المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، استمراراً في مسيرة النجاح والإنجاز، عمليات صيانة لـ 90 محركا خلال النصف الأول من عام 2025.

وعلى هذه الوتيرة، من المتوقع إتمام 210 عمليات صيانة مع نهاية العام محققةً زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2024.

وتأتي هذه النتائج ثمرةً للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمعدات الفنية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلب العالمي المتنامي.

وتعتزم "سند" استثمار أكثر من 150 مليون درهم لتوسيع وتحديث بنيتها التحتية، ومعداتها الفنية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافقها، بما يوفّر أساساً متيناً للنمو المتسارع وتحسين جودة الخدمات على المستوى العالمي وذلك في إطار إستراتيجيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطيران .

وواصلت المجموعة نموها واستثمارها في تطوير الكوادر المستقبلية، حيث شهدت القوى العاملة نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 621 موظفاً، منهم 51 موظفاً جديداً انضموا خلال هذا العام.. فيما ارتفعت نسبة التوطين إلى 34.6%، مقارنة بـ 28.3% خلال النصف الأول من 2024.

وقال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سند”، إن الأداء القوي للمجموعة خلال النصف الأول من 2025 يعكس وضوح إستراتيجية المجموعة، وانضباطها في تنفيذ أعمالها، وثقة شركائها العالميين.

وتساهم 'سند' في إرساء دعائم منظومة مرنة قائمة على المعرفة في قطاع الطيران ، مجسدة الإستراتيجية الوطنية للصناعة لدولة الإمارات، فيما تعدُّ المجموعة نموذجاً بارزاً لقدرة الشركات الإماراتية على تحقيق النمو والانتشار العالمي، وإحداث أثر مستدام.

من جانبه، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند"، إن قدرات المجموعة في مجالي محركات 'ليب' و'جي تي إف'، إلى جانب صفقات الأصول الناجحة واستثماراتها في الكفاءات البشرية والبنية التحتية، تُبرِز الدور المتنامي لـ 'سند' في قطاع الطيران.

وأشار إلى أنه من خلال دمج الابتكار في جميع أعمال المجموعة ، سواء كانت عبر حلول الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة أو من خلال تطوير الكفاءات، فإن “سند” لا تلبّي احتياجات عملائها المتنامية فحسب، بل ُتسهم أيضاً في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران.