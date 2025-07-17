الإمارات في المجموعة الأولى للدور الرابع من تصفيات كأس العالم 2026

كوالالمبور في 17 يوليو/ وام/ أسفرت قرعة الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي قطر وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق وإندونيسيا.

وأُجريت مراسم سحب القرعة اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تم توزيع المنتخبات الستة المتأهلة إلى هذه المرحلة على مجموعتين، تضم كل واحدة منها 3 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباريات هذه المرحلة بنظام التجمع، خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، حيث تستضيف قطر مواجهات المجموعة الأولى، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية في السعودية.

وكانت 6 منتخبات آسيوية قد ضمنت تأهلها إلى النهائيات بشكل مباشر مع نهاية الدور الثالث من التصفيات الشهر الماضي، وهي أستراليا، وإيران، واليابان، والأردن، وجمهورية كوريا، وأوزبكستان.