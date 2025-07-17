عمار بن حميد يستقبل سفير تشاد

عجمان في 17 يوليو/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة عمر تيغن ادبيي، سفير جمهورية تشاد لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عجمان، بسعادة السفير، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جهته أعرب سعادة سفير جمهورية تشاد عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأشاد سعادته بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد، وبما تشهده الدولة عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسعادة وليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.