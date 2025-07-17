تعاون بين "مالية دبي" و"دبي للاقتصاد الرقمي"

دبي في 17 يوليو/ وام/ أبرمت دائرة المالية في حكومة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة لتنفيذ مستهدفات إستراتيجية دبي اللانقدية، مع التركيز على المحاور الرئيسية للإستراتيجية والمتمثلة في الحوكمة والابتكار والتحول نحو مجتمع لانقدي.

حضر توقيع المذكرة، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، فيما وقعها سعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في عدة مجالات تشمل تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحول اللانقدي في قطاع الخدمات المالية للأعمال، ومشاركة البيانات والتحليلات ومتابعة نتائج تطبيق مبادرات التحول اللانقدي في القطاع المالي، إضافة إلى التنسيق المشترك لتوظيف التكنولوجيا المالية الحديثة بما يعزز التحول نحو مجتمع لانقدي بما يتماشى مع إستراتيجية دبي اللانقدية.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان لبحث إطلاق حملات توعية وبناء القدرات الوطنية لزيادة الثقة في الحلول الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاعات الأعمال، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم الابتكار والتحول اللانقدي في القطاع المالي لتطوير مبادرات مبتكرة تستهدف تسريع الانتقال نحو مجتمع لانقدي، مع التركيز على الحلول التي تلبي احتياجات المؤسسات والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان التكامل بين الجهود الوطنية والمبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وتشمل مجالات التعاون، تطوير العمل المشترك لتعزيز التوعية بفوائد الدفع الرقمي وتعزيز استخدام التطبيقات والأنظمة المتاحة لدى الجهات الحكومية، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال التدريب والتثقيف في مجال التحول اللانقدي في القطاع المالي، وذلك لتمكين المستخدمين من شركات القطاع الخاص من فهم واستخدام الأدوات والتطبيقات المتاحة للدفع الرقمي، إضافة إلى التنسيق المشترك في إطار تنفيذ المشاريع والمبادرات الثنائية بينهما في مجال التوعية واستخدام البرامج الفعالة والتنميةالمستدامة.

وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، إن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتوطيد علاقات الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي اللانقدية.

من جانبه أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، حرص غرف دبي على المساهمة بفعالية في تنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية من خلال دعم تطور منظومة الاقتصاد الرقمي والارتقاء بتنافسية قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارة، بالتزامن مع تسريع تبني التحول الرقمي في كافة قطاعات الأعمال وفي مقدمتها القطاع المالي.