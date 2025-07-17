" أبوظبي الرياضي" يعلن تفاصيل النسخة الـ 5 من بطولة العالم للسبارتن

أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع “سبارتن” العالمية الرائدة في رياضات التحمل وتخطي الحواجز، تفاصيل تنظيم النسخة الخامسة من “بطولة العالم للسبارتن” في صحراء الوثبة بأبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وتستقطب البطولة الآلاف من الرياضيين من نخبة المحترفين والهواة من مختلف دول العالم، للمشاركة في سلسلة من السباقات والتحديات التي تختبر القوة والتحمل والسرعة على مدار أربعة أيام متواصلة.

وقال المجلس، في بيانه اليوم، إن المنافسات ستبدأ يوم الخميس 20 نوفمبر، بسباقين مخصصين للإناث لمسافة 5 كيلومترات يتضمنان 20 عائقاً، الأول مفتوح والثاني مغلق يتيح خصوصية تامة للمشاركات من خلال طاقم عمل نسائي بالكامل ودون تغطية إعلامية.

وتتواصل التحديات يوم الجمعة 21 نوفمبر بسباق مختلط للذكور والإناث لمسافة 5 كيلومترات، ويتضمن 20 عائقاً، فيما يشهد يوم السبت 22 نوفمبر سباقات النخبة والفئات العمرية والسباقات المفتوحة لمسافة 21 كيلومتراً تضم 30 عائقاً، إضافة إلى سباقات الناشئين التنافسية التي تنطلق لمسافات تتراوح بين 1 إلى 3 كيلومترات.

وتُختتم الفعاليات يوم الأحد 23 نوفمبر ببطولة العالم لسباق التتابع لفِرق النخبة لمسافة 3 كيلومترات، وتتكون الفرق المشاركة من 3 لاعبين (اثنان من الذكور وواحدة من الإناث)، إلى جانب سباق “السوبر” المفتوح لمسافة 10 كيلومترات، وسباق “أوبن” لمسافة 5 كيلومترات.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن النسخة الخامسة من البطولة ستكون حافلة بالتحدي والإثارة، وتأتي استمراراً لسلسلة النجاحات السابقة التي رسّخت مكانة البطولة على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية، موضحاً أن نسخة هذا العام ستواكب أهداف “عام المجتمع” من خلال فتح المجال أمام مختلف فئات المجتمع ومستويات اللياقة البدنية للمشاركة.

وقال إن تنظيم البطولة للعام الخامس على التوالي يعكس التزام المجلس بتعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية، بجانب تنويع المشهد الرياضي بأساليب جديدة تحفز المشاركة المجتمعية وتلهم الأفراد.

من جهته، أشار جو دي سينا، مؤسس علامة “سبارتن”، إلى أن الطبيعة الصحراوية القاسية في منطقة الوثبة كانت من أبرز العوامل التي دفعت لاختيارها مجدداً كموقع للبطولة.