ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري بالعراق إلى 67 شخصا

بغداد في 17 يوليو/ وام / ارتفع عدد ضحايا حريق المركز التجاري في مدينة الكوت في محافظة واسط بجنوب العراق إلى 67 شخصا، ومازالت العمليات جارية للبحث عن مفقودين داخل المبنى، وفق ما أفاد به مصدر أمني عراقي اليوم في تصريح صحفي.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الحريق بلغت 61 حالة وفاة، فيما تم إنقاذ 45 شخصا كانوا عالقين في المبنى.

