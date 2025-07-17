"أوفاسيف" تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية

أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ أعلنت شركة "أوفاسيف" الناشئة في منظومة Hub71، والمختصة في تكنولوجيا الصحة النسائية، عن إغلاق جولة تمويل ما قبل التأسيس ونجاحها في جمع 1.2 مليون دولار أمريكي، وذلك بدعم من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وقاد الجولة كل من شركة PlusVC وشركة أنيكس للاستثمار Annex Investments وشركة Madison 25 التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى جانب مستثمرين أفراد بارزين من الإمارات والسعودية ومكاتب عائلية إستراتيجية.

وسيتم توجيه التمويل الجديد إلى دعم خطط التوسع الإقليمي لـ "أوفاسيف" في دول الخليج، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق "أوفاسيف"، والذي سيتضمن ميزات متابعة الأعراض المرضية، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم بروتوكولات علاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التمويل في وقت تشهد فيه الإمارات تسارعاً في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرأة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الابتكار في قطاع “تكنولوجيا الصحة النسائية”.

وتجدر الإشارة إلى أن "أوفاسيف" مرخصة من دائرة الصحة – أبوظبي وتحظى بدعم من منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71، الأمر الذي يدعم دورها ضمن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي والرعاية الصحية الوقائية.

وقال مجد أبو زنط، الشريك المؤسس لـ"أوفاسيف"، إن تركيز أبوظبي على الابتكار وريادة الأعمال وقطاع الرعاية الصحية يوفر بيئة تنافسية مثالية للمؤسسين والمستثمرين، وساهم الإطار التنظيمي المتقدم، وسهولة الوصول إلى التمويل، والعلاقات المباشرة مع صناع القرار إلى جانب دعم Hub71 في تمكين الشركة من النمو والانطلاق بثبات في سوق الإمارات، مؤكدا تطلعهم إلى التوسع في السعودية ومن ثم إلى باقي أسواق المنطقة انطلاقا من الإمارات.

من جهتها، أكدت توركيا مهلول، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"أوفاسيف، على الحاجة الملحة لتقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب للمرأة، لاسيما في مجالي الخصوبة والتوازن الهرموني، موضحة أن التمويل يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة لتوسيع الوصول إلى رعاية متخصصة، شخصية، وسهلة الوصول للجميع.

وتهدف 'أوفاسيف' إلى إعادة صياغة مفهوم رعاية صحة المرأة، بالانتقال من النموذج العلاجي بعد ظهور الأعراض إلى نهج استباقي يركّز على التمكين المبكر والوقاية قبل حدوث أو تفاقم المشكلات الصحية، وذلك عبر حلول تهدف إلى تقليل التكاليف، وتحسين النتائج الطبية، وتسهيل الوصول إلى الرعاية في مجال لا يزال يحيطه الكثير من التحفّظات الاجتماعية رغم أهميته وتأثيره العميق في حياة النساء.

ويعكس التمويل الاهتمام المتصاعد من قبل المستثمرين في المنطقة، ومع إكمال جولة التمويل ما قبل التأسيس بنجاح، تستعد شركة أوفاسيف لتوسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية هذا الصيف، ضمن خطة توسع إقليمي تمتد لثلاث سنوات تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب تقرير صادر عن منصة FemTech Analytics، من المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا الصحة النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15% خلال الفترة من 2021 إلى 2031.