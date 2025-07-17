مجلس إدارة "أوقاف دبي" يعتمد توزيع 35.7 مليون درهم للقُصر

دبي في 17 يوليو/ وام/ قرّر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، توزيع أرباح نقدية بقيمة 35.7 مليون درهم، يتم صرفها خلال السنة المالية 2025، بما يعادل 3.5%، وبزيادة تقارب 16% مقارنة بالسنة الماضية، وترحيل مبلغ 14.3 مليون درهم لحساب الاحتياطي، إذ بلغ صافي الرصيد المتاح للتوزيع 50 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمجلس للعام الجاري والذي عُقد برئاسة سعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، وسعادة علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، حيث تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات الإستراتيجية والمشاريع الحيوية التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب مناقشة تقرير الأداء المالي الخاص بأرباح القُصَّر لعام 2024.

واستعرض المجلس الملامح الرئيسية لأداء المؤسسة في إدارة أموال القُصَّر، بما يعزز من استدامة العوائد الاستثمارية ويحقق أعلى درجات الشفافية والمسؤولية تجاه هذه الفئة.

وعرض المجلس تقرير الإدارة وأرصدة القُصَّر في نهاية عام 2024، حيث بلغت 1.022 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات 64 مليون درهم، والمصروفات 14 مليون درهم.

واستعرض الاجتماع أبرز المشاريع الاستثمارية التي تنفذها المؤسسة، وفي مقدمتها مشروع مول الخوانيج، الذي يعد من المبادرات الرائدة للمؤسسة لتعزيز العائدات المؤسسة وتنمية أموال الوقف بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة دبي، وأشاد المجلس بمعدلات التنفيذ في المشروع، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى المعايير.

وأكد سعادة عيسى الغرير أن المؤسسة تعمل ضمن رؤية شاملة تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتنمية المشروعات الوقفية بما يخدم المجتمع، ويعزز من منظومة التكافل الاجتماعي، ويحقق التنمية المستدامة وفق رؤية دبي 2030.

وبيّن الغرير أهمية تطوير الأدوات الاستثمارية التي تنتهجها المؤسسة، بما يضمن استدامة مواردها وقدرتها على تقديم الدعم المستمر للفئات المشمولة برعايتها، في إطار الشفافية والكفاءة المالية.

من جانبه، أكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، أن المؤسسة ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتنمية الوقف وإدارة أموال القُصَّر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر المجتمعي.

وقال إن المؤسسة تعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتتطلع إلى مواصلة تحقيق نتائج مالية واستثمارية إيجابية تعود بالنفع على القُصَّر والفئات المستفيدة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف المطوع أن القرارات المُعتمَدة في الاجتماع، خاصة ما يتعلق منها باعتماد نسبة توزيع الأرباح وزيادة العائدات، تعكس التزام المؤسسة بمسؤوليتها تجاه الفئات التي ترعاها، وحرصها على إدارة وتنمية أموال القُصَّر بما يضمن حقوقهم ويعزز استدامة موارد المؤسسة.