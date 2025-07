قادة مؤسسات كبرى يثمنون دعم الإمارات للوالدين العاملين

أبوظبي في 17 يوليو / وام / أعرب قادة 12 مؤسسة محلية وعالمية حاصلة على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين" في دورتها الثالثة، عن بالغ تقديرهم للدعم الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز دور الأسرة، وتسريع التحول نحو بيئات عمل تضع رفاه الأسرة وتمكين الوالدين العاملين في صدارة أولوياتها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد كرم مؤخرا المؤسسات الحاصلة على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين" ضمن الدورة الثالثة من البرنامج الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تأكيدا على التزام الدولة بترسيخ سياسات متقدمة تعزز التوازن بين العمل والحياة، وتدعم استقرار الأسرة ورفاه الطفل.

وأكد قادة المؤسسات أن هذا التكريم الرفيع يعكس نهج دولة الإمارات في تمكين رأس المال البشري، ويُجسّد رؤيتها الطموحة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة من خلال بيئات عمل ترتكز على المرونة وتراعي احتياجات الوالدين.

وقد أظهرت المؤسسات الحاصلة على العلامة بمستوييها الأول والثاني التزاما مؤسسيا واضحا بدعم الأسرة ودمج قيمها في ثقافتها المؤسسية، وقدرة على إحداث أثر إيجابي يتجاوز حدود العمل ليصل إلى المجتمع والأجيال القادمة.

وأبدى الحاصلون على المستوى الثاني من العلامة "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس" فخرهم الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدين التزامهم الراسخ بتبني سياسات وممارسات رائدة.

ويتم منح المستوى الثاني من العلامة "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس" للمؤسسات التي استوفت أو تجاوزت المعايير الدولية، تأكيداً على ريادتها وابتكارها في تهيئة بيئات عمل مرنة وشاملة، فيما منح المستوى الأول من العلامة للمؤسسات التي تخطت المعايير المحلية في السياسات والممارسات الداعمة للوالدين العاملين.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها: يسرنا تكريم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لـ"أدنوك" بعلامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين حيث يؤكد هذا التكريم التزام الشركة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز الروابط المجتمعية والتماسك الأسري عبر توفير بيئة عمل داعمة لكوادرها كونهم يمثلون أهم أصولها، كما يسلّط الضوء على جهود "أدنوك" الهادفة إلى تمكين الآباء والأمهات العاملين من النجاح عبر اعتماد سياسات تدعم رفاهيتهم وتعزز التوازن بين العمل والحياة، مؤكدا أن أدنوك وتماشياً مع أهداف عام المجتمع في الإمارات، ستستمر في تمكين الآباء والأمهات من كوادرها لتأسيس روابط أسرية ومجتمعية قوية بالتزامن مع بناء مسارات مهنية ناجحة في الشركة.

وأعرب سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عن اعتزازه بالحصول على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، والتي تمثل تقديرا لالتزام المجموعة بدعم الموظفين من الآباء والأمهات العاملين في جميع وحدات الأعمال والأقسام التابعة للمجموعة.

وقال : نحرص دائماً على توفير بيئة عمل محفزة تمكّن الجميع من تحقيق إمكاناتهم وتطورهم المهني، وبصفتنا جهة توظيف عالمية رائدة تضم أكثر من 115,000 موظف، نرى أن مسؤوليتنا تكمن في أن نكون قدوة يحتذى بها.

وقال الدكتور عفيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة لشبكات النقل، إن الحصول على "علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس"، شهادة تكرّس التزامنا الراسخ بتهيئة بيئة عمل تمكّن موظفينا بشكل عام والوالدين العاملين بشكل خاص من الازدهار على الصعيدين المهني والشخصي.

وأضاف أن الشركة، وانطلاقا من إيمانها العميق بأن دعم الأسرة يعزز ازدهار الجميع، عملت على بناء ثقافة ترتكز على مفاهيم المرونة في بيئة العمل، وجعل القيم الأسرية جزءاً جوهرياً من البيئة المؤسسية. وقال سيف راشد النعيمي الرئيس التنفيذي في شركة إثارة إن هذا التكريم يعكس الالتزام الراسخ بتهيئة بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالدعم، سواء كانوا عاملين، أو آباء، أو مقدّمي رعاية، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت وطورت، خلال العامين الماضيين، عددا من المبادرات النوعية، شملت إجازات والدية مرنة وممتدة، إلى جانب سياسة العمل عن بُعد خلال فترة الصيف، فيما تواصل برامج مثل "مستقبلي" للتدريب والتأهيل المهني، وشبكة The Power of Her النسائية، دعم الموظفين وعائلاتهم وتعزيز شعورهم بالتقدير، والانتماء، والتمكين.

وأكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن سياسات البنك المتطورة بما في ذلك سياسة العمل المرنة وإجازة الوالدين الطويلة وغيرها من المبادرات هي وسيلة يسعى البنك من خلالها إلى ترسيخ ثقافة عمل إنسانية وذات رؤية مستقبلية وتراعي احتياجات الأسرة وتدعمها، مشيرا إلى مواصلة الاستثمار في المبادرات التي تساهم في تعزيز الشعور بالدعم والتقدير لدى الجميع.

وقال الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، أن الالتزام بخلق بيئة عمل شاملة وداعمة ينبع من القيم المؤسسية الراسخة، مؤكدا الإيمان بأن تمكين الآباء والأمهات العاملين وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية يشكلان أساساً لثقافة عمل صحية ومستدامة.

وأضاف : من خلال توفير الموارد التي تدعم الأمهات الجدد، بما في ذلك المرافق المخصصة إلى جانب سياسات الإجازات المرنة، نمنح فريقنا القدرة على الازدهار في بيئة عمل ترعى جانب الحياة الأسرية. وأكد الدكتور جورج-باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن هذا التكريم يعد دلالة واضحة على الالتزام بدعم الآباء والأمهات العاملين، وقال إن كليفلاند كلينك أبوظبي، تؤمن بأن توفير بيئة عمل متوازنة وشاملة يُعد عنصراً أساسياً في تعزيز رفاهية الموظفين ونجاحهم.

وقالت سونالى دهاوان، الرئيس التنفيذي والمدير العام - بروكتر اند كامبل الخليج، إن الشركة صممت سياساتها المرنة في مكان العمل والدعم القوي للوالدين لمساعدة الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم وتمكينهم من الاعتناء بعائلاتهم في ذات الوقت، مؤكدا أن هذا التكريم يدفعنا لمواصلة العمل لخلق بيئة عمل داعمة وشاملة.

وقال جاد الحاج العضو المنتدب ومدير ستراتيجي& الشرق الأوسط : يعتمد نجاحنا على المدى الطويل على تمكين موظفينا من تحقيق الازدهار على الصعيدين المهني والأسري على حدٍ سواء، ويعد التزامنا نحو خلق بيئة عمل تقدر وتدعم الرعاية الوالدية انعكاسا لثقافتنا المشتركة، وركيزة لجهودنا الدؤوبة نحو ترسيخ مبادئ المرونة وجودة الحياة والشمولية في منهجية علمنا، مؤكدا مواصلة الاستثمار في السياسات والممارسات التي تمكن الموظفين من النجاح في العمل، والمنزل، وفي كل جزء من حياتهم.

وقالت ماري غوكاسيان، المديرة التنفيذية لشركة كرافت هاينز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تؤمن بأن العائلة هي جوهر الهوية، ولهذا اعتمدنا ثقافة عمل تتيح للموظفين الازدهار سواء في المنزل أو في العمل، ومن خلال توفير خيارات العمل المرنة والعمل عن بُعد وسياسات الإجازات الوالدية المتقدمة، نسعى لتوفير الوقت والمساحة والدعم الذي يحتاجه الموظفون في أهم لحظات حياتهم.

وقال هشام بوهليل، العضو المنتدب لشركة إس إل بي (SLB): من خلال تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل، ورعاية الابتكار، تُرسخ (SLB) أسس القوة داخل المؤسسة والمجتمعات التي تخدمها، مؤكدا أن الاستثمار في الكوادر وفي الدول التي نعمل بها يُسهم في بناء مستقبل مشترك أكثر استدامة وازدهاراً.

وقالت نوف المزروعي مؤسسة مركز تنمية الطفل: لطالما كانت أولويتنا دعم الوالدين سواء كانوا من الأسر التي نخدمها أو من فريق عملنا، وقد عزز اعتمادنا لعلامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين التزام المؤسسة بالمرونة والتعاطف وترسيخ القيم التي تضع الأسرة في المقام الأول.