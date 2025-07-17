بنمو 37 % .. عقارات عجمان تسجل تصرفات بقيمة 12.4 مليار درهم في النصف الأول

عجمان في 17 يوليو / وام / شهد القطاع العقاري في إمارة عجمان أداء لافتا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 12.4 مليار درهم، محققة نموا قياسيا بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، ويواصل أداءه الاستثنائي الذي يعكس مكانة عجمان كوجهة استثمارية رائدة وسوق عقاري واعد.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، خلال اطلاعه على نتائج التقرير العقاري للنصف الأول من عام 2025، أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري في عجمان، ونمو قيمة التصرفات العقارية بنسبة 37 %، يعكس زيادة حجم الطلب على العقارات، ويؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين وتمتعها بميزة تنافسية قوية.

وشدد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، على أن تحقيق الريادة العقارية يعتمد على تعزيز بيئة الاستثمار، ومواصلة تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات متكاملة تتماشى مع متطلبات الابتكار الحكومي.

من جانبه، قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن أداء السوق العقاري الإيجابي يعكس وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها عجمان، مؤكداً حرص الإمارة على توفير فرص واعدة، وتجربة استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين.

وأوضح المهيري، أنّ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان بلغ خلال النصف الأول 8872 تصرفا عقاريا، بقيمة إجمالية 12.4 مليار درهم، وبنمو 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأشار إلى أنّ الدائرة سجلت 7306 عمليات تداول خلال الفترة نفسها بقيمة إجمالية تجاوزت 8.4 مليارات درهم، منوهاً بأنّ منطقة الزاهية شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 50 مليون درهم، فيما سُجلت أعلى قيمة رهن بـ 153.75 مليون درهم في منطقة الصناعية 2.

وبحسب مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، تصدر القطاع الشرقي قائمة القطاعات الأكثر تداولاً، متقدماً على قطاعي المنامة والشمالي، بينما جاء حي الحليو 2 على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من الزاهية والياسمين.