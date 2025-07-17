منتدى الأعمال الإماراتي - الطاجيكي يبحث تنمية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد

دوشنبه في 17 يوليو / وام / رسخت دولة الإمارات مكانتها كثاني أكبر مستثمر عالمي في جمهورية طاجيكستان، بإجمالي استثمارات بلغ نحو مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وتزامن هذا مع نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية بين البلدين، التي ارتفعت قيمتها بأكثر من 33% خلال عام 2024 لتصل إلى حوالي 360 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد على قوة الروابط الثنائية والفرص الواعدة بين الجانبين.

وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – الطاجيكستاني اليوم في العاصمة دوشنبه، والذي ترأس فيه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان تشهد تطوراً لافتاً يعكس متانة الروابط الثنائية والإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن المنتدى يمثّل منصة إستراتيجية جديدة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والطاجيكي وتطوير الشراكات الاقتصادية بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بما يخدم أهدافهما التنموية، ويعزز تكامل الأسواق، ويوفر فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي والتطور الشامل والمستدام.

وقال : ننظر إلى طاجيكستان كشريك اقتصادي مهم وسوق واعدة في منطقة آسيا الوسطى، حيث تتميز بفرص استثمارية غنية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والزراعة والسياحة، وحريصون على مد جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال الطاجيكي والإماراتي، وتهيئة بيئة داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال لتأسيس مشروعات متبادلة تحقق قيمة اقتصادية مضافة للطرفين.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري أبرز المقومات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي من أهمها البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الاقتصادية الحديثة، والمنظومة الرقمية المتطورة، إلى جانب منظومة المناطق الحرة المتكاملة، وسياسات التنويع الاقتصادي التي توفر مزايا تنافسية للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

ودعا معاليه مجتمع الأعمال في طاجيكستان إلى الاستفادة من هذه الفرص النوعية والممكنات التشريعية والاستثمارية داخل الأسواق الإماراتية، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والسياحة والابتكار.

كما توجه معاليه بدعوة الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص بجمهورية طاجيكستان للمشاركة والحضور في فعاليات قمة إنفستوبيا 2026، التي تمثل منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الدول، لمناقشة الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وعلى هامش المنتدى، عقد معالي عبدالله بن طوق المري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الطاجيكيين، في مقدمتهم معالي قُهير رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز مسارات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً الاقتصاد الجديد، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما التقى كلا من معالي شير علي كبير، وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة، ومعالي فيض الدين قهار زاده، وزير المالية، ومعالي زافقي زافقيزاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز بيئة الأعمال، ومناقشة مشاريع التعاون المحتملة في مجالات التمويل المستدام، وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الاقتصاد الجديد والمناطق الاقتصادية الحرة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحوُّل إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد.

وفي لقاء مع نظرزود حبيب الله تيمور، مدير وكالة الطيران المدني في طاجيكستان، جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الطيران والسياحة، بما يشمل توسيع الخدمات وزيادة الربط بين البلدين، عبر تطوير الشراكة في مجالات السلامة الجوية، وتوسيع المسارات، والترويج للوجهات السياحية، بما يسهم في دعم تدفق الزوار بين الجانبين.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات ووكالة الطيران المدني في جمهورية طاجيكستان، بحضور معالي وزير الاقتصاد والسياحة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة Presight AI الإماراتية وشركة "سمارت سيتي" الطاجيكية.

ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات، من أبرزهم سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى طاجيكستان، إلى جانب ممثلين عن هيئات وجهات اتحادية ومحلية، وشركات عاملة في الدولة من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في دولة الإمارات، منها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وغرفة أبوظبي، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصدر، وفلاي دبي، وشركة 40 Capital، وشركة e-PointZero، وبنك أبوظبي الأول.

وتضمن جدول أعمال المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز مجالات الشراكة الاقتصادية المستقبلية، حيث قدم وفد الدولة خلال جلسة "الاستثمار في دولة الإمارات: بوابة إلى الأسواق العالمية"، عرضاً شاملاً حول الحوافز والمقومات التي تتميز بها بيئة الأعمال في الإمارات، خاصة البنية التحتية المتطورة، والسياسات المرنة، والتشريعات الاقتصادية الحديثة، إضافة إلى الفرص النوعية المتوفرة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة المتقدمة.

واستعرضت جلسة "الإمارات في الواجهة .. فرص الشراكة الثنائية" الفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور شركات إماراتية وطاجيكية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث سمحت باستكشاف آفاق التعاون المشترك، واستعراض خططها للتوسّع في أسواق آسيا الوسطى والإمارات.

وناقشت جلسة "تعزيز الشراكات .. الابتكار في الطاقة والفرص الثنائية" فرص التعاون في مشاريع الطاقة المستدامة، بمشاركة خبراء من شركات متخصصة في تطوير حلول الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الكهرومائية والشمسية.