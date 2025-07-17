"الإعلامي الصغير 2025" .. مبادرة لصقل مهارات اليافعين في المجال الإذاعي

أم القيوين في 17 يوليو / وام / أطلقت شبكة أم القيوين الإذاعية مبادرتها الصيفية "الإعلامي الصغير 2025"، وهو برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تنمية المهارات الإعلامية لدى اليافعين المواطنين وتأهيلهم لدخول عالم الإذاعة، وذلك ضمن مساهمات الشبكة في مبادرات "عام المجتمع".

وأوضح سعادة خالد عمر الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، أن المبادرة تأتي استجابة لـ "عام المجتمع 2025" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتستهدف حالياً فئة الذكور من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وقال إن الهدف هو صقل مهارات النشء وتزويدهم بأسس العمل الإعلامي المهني، بدءاً من فن الإلقاء الإذاعي ووصولاً إلى مهارات التقديم والتفاعل مع الجمهور.

ويجمع البرنامج بين التدريب النظري على فنون الإلقاء واللغة العربية، والتدريب العملي داخل استوديوهات الإذاعة للتعرف على الجوانب الفنية والتقنية.

وحول تفاصيل البرنامج، أشار الخرجي إلى أنه يمتد على مدار شهر كامل، من 15 يوليو الحالي وحتى 15 أغسطس المقبل، بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيا، وقال إن الشبكة تسعى مستقبلاً إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل فئتي الذكور والإناث على حد سواء، بهدف إعداد جيل إعلامي واعٍ ومتمكن، يسهم في دعم الرسالة الإعلامية الوطنية بأسلوب احترافي ومتزن.