شرطة أبوظبي تكرم الفائزين بجائزة "القائد العام للتميز"

أبوظبي في 17 يوليو / وام / كرم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري القائد العام لشرطة أبوظبي، بحضور اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات الشرطية، الفائزين بجائزة “القائد العام للتميز” في دورتها السابعة.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في العمل الشرطي، من خلال تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقافة الريادة والإبداع، بما يتماشى مع أهداف القيادة الرشيدة وبرنامج جوائز التميز الحكومي.

وأكد معالي اللواء المهيري أن الجائزة أصبحت رمزا للابتكار، ومنصة لتحفيز الكفاءات، مشيدا بجهود المنتسبين الذين ساهموا في تحقيق إنجازات مشرفة وضعت شرطة أبوظبي في مصاف المؤسسات الرائدة محليا وعالميا.

وهنأ القائد العام لشرطة أبوظبي، الفائزين، وحث الجميع على مواصلة التميز ورفع سقف الطموحات، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، ليبقى اسم شرطة أبوظبي عنوانا للتميز والابتكار.

وشملت الجائزة عددا من الفئات الفردية والمؤسسية، منها: أفضل ضابط في المجال الإشرافي والتخصصي والميداني، وجائزة القائد الطموح، وجائزة الشباب "ضباط/ ضباط صف/ أفراد"، وجائزة الفئة النسائية "ميداني عسكري"، وأفضل محاضر ومدرب، إلى جانب جوائز الابتكار والاتصال الحكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مشروع تطويري، وغيرها من الفئات المؤسسية.