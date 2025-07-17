جامعة عجمان تنظم يوما مفتوحا لاستعراض برامجها الأكاديمية وفرص القبول

عجمان في 17 يوليو / وام / تنظم جامعة عجمان يوما مفتوحا السبت المقبل في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض، يتيح للطلبة الجدد والخريجين فرصة استكشاف أكثر من 50 برنامجا أكاديميا في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، والتعرف على أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مع إمكانية التقدم الفوري للقبول.

ويحصل الزوار على إعفاء كامل من رسوم التقديم، وفرصة الترشح لمنح دراسية تصل إلى 50% في عدد من البرامج، وذلك ضمن التزام الجامعة بتكافؤ الفرص التعليمية.

وتقدّم الجامعة هذا العام 10 برامج جديدة في تخصصات مستقبلية مثل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم النفس السريري، وعلم الاجتماع الرقمي، وصناعة المحتوى الرقمي.

وتُعدّ جامعة عجمان أول جامعة خاصة غير ربحية في العالم العربي تحصل على اعتماد WSCUC الأميركي، وتحتل المرتبة 440 عالميا، والأولى في الإمارات في استقطاب الطلبة الدوليين.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجامعة تسير بثبات نحو إعداد طلبتها لتولي مسؤوليات المستقبل بثقة وكفاءة، موضحا أن اليوم المفتوح ليس مجرد فعالية تعريفية، بل فرصة فكرية وتربوية تعزز القيم، وتنمي التفكير النقدي والعمل الأخلاقي.

وأشار إلى أن الجامعة، بصفتها مؤسسة غير ربحية، تضع الطالب في صميم رسالتها الأكاديمية، وتوفر له بيئة تمكنه من التميز والارتقاء.

وللتسجيل ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.ajman.ac.ae/apply.