"خليفة الدولية لنخيل التمر" تشارك في "مهرجان ليوا للرطب"

أبوظبي في 17 يوليو / وام / تشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025 المقام حاليا في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة ويستمر حتى 27 يوليو الجاري.

وحظي جناح الجائزة باهتمام واسع وتفاعل كبير من الزوار، من جمهور ومزارعين ومهتمين بالشأن الزراعي والبيئي.

وخلال مشاركتها، قدمت الجائزة مجموعة من الإصدارات العلمية المتخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، بالإضافة إلى مطبوعات تعريفية بفئات الجائزة وآلية الترشيح والمشاركة في دورتها الثامنة عشرة.

وسلطت الجائزة الضوء على رسالتها الرامية إلى دعم الابتكار والتميز في قطاع النخيل والتمور والزراعة المستدامة، إلى جانب إبراز برامجها ومبادراتها الإقليمية والدولية التي تسهم في خدمة التنمية الزراعية المستدامة.

وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام للجائزة: نفخر بمشاركتنا السنوية في مهرجان ليوا للرطب، هذا الحدث الوطني الذي يجسد عمق العلاقة بين الإنسان والنخلة في ثقافة الإمارات. وتأتي مشاركتنا ضمن إستراتيجية الجائزة الهادفة إلى تعزيز ثقافة الجودة والابتكار الزراعي، وتبادل الخبرات مع المزارعين والباحثين والمهتمين.

وتأتي مشاركة الجائزة في إطار التزامها المتواصل بدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وصون الموروث الزراعي، ودفع عجلة الابتكار الزراعي محليا ودوليا، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة.