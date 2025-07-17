"كهرباء الشارقة" تنجز شبكة الغاز الطبيعي في الحمرية بنسبة 100%

الشارقة في 17 يوليو/ وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز شبكة الغاز الطبيعي في مدينة الحمرية – شرقا وغربا – بنسبة 100%، وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وبلغ الطول الإجمالي للشبكة 89 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون درهم، حيث يستفيد من المشروع الحيوي 1655 مستفيدا، ما يعزز البنية التحتية للمنطقة ويدعم جهود التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

يأتي تنفيذ هذا المشروع ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير بنية تحتية حديثة ومتكاملة لسكان الإمارة.

وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي في الهيئة، أن إنجاز الشبكة في الحمرية يؤكد التزام الهيئة بتعزيز مستوى الخدمات الأساسية ومواكبة احتياجات النمو المتسارع الذي تشهده الشارقة، مشيرا إلى أن المشروع يُعد خطوة مهمة في مسار تحقيق رؤية الإمارة الرامية إلى تقديم خدمات نوعية وعالية الجودة.

ولفت البلغوني إلى أن الهيئة مستمرة في توسيع نطاق شبكة الغاز الطبيعي لتغطي مختلف مناطق الشارقة، وتسعى لتقديم حلول طاقة مستدامة وصديقة للبيئة من خلال توفير وقود نظيف واقتصادي للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.