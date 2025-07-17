جامعة الإمارات تستعرض إنجازاتها البحثية في الزراعة الذكية خلال مهرجان ليوا للرطب

العين في 17 يوليو / وام/ تستعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في كلية الزراعة والطب البيطري، خلال جناحها في الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025 المقام حاليا في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، أبرز إنجازاتها في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وشملت المشاريع البحثية النوعية، أبحاثا متقدمة في الزراعة الذكية، وإكثار النخيل، وتحسين صناعة التمور، إلى جانب أبحاث مشتركة مع جهات حكومية ومراكز بحثية لإنتاج أصناف نخيل عالية الجودة وخالية من الأمراض.

وشهد جناح الجامعة في المهرجان المقام خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو، تقديم عروض بحثية متخصصة في علوم الحيوان، والطب البيطري، وتربية الأحياء المائية، وتصنيع الأعلاف، وإدارة الموارد المائية.

وساهم الطلبة في عرض بحوث تطبيقية ومشاريع مبتكرة، من أبرزها روبوتات ذكية لرعاية النخيل، بما يعكس تكامل التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل الزراعي، وتعزيز مهارات الطلبة العملية والبحثية.

وشهد جناح الجامعة زيارة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة الذي اطّلع على المبادرات البحثية والابتكارات الطلابية، وأشاد بما تقدمه الكلية من حلول علمية وتطبيقية تواكب أولويات الأمن الغذائي الوطني، مثمناً الجهود الأكاديمية التي تعكس التزام الجامعة برسالتها التنموية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، أن مشاركة الكلية في المهرجان مثّلت فرصة إستراتيجية لاستعراض أحدث التقنيات الزراعية، وبناء شراكات مثمرة مع المؤسسات العاملة في القطاع.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول برنامج أكاديمي متخصص في الذكاء الاصطناعي في الزراعة على مستوى المنطقة، بهدف دعم الابتكار وتقديم حلول ذكية للتحديات الزراعية.

وتضمنت المشاركة أيضاً مبادرات توعوية لتعزيز وعي الزوار بأهمية الزراعة، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال الحيوي.

وشهد جناح الجامعة تفاعلاً واسعاً من الزوار، الذين وجدوا فيه منصة معرفية متكاملة تربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في بيئة الزراعة المستدامة.