"الإمارات للمحاسبة" يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة "الإنتوساي"

باكو في 17 يوليو / وام / فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة "الانتوساي"، وذلك خلال الاجتماع الثاني والستين لمنظمة "الأسوساي" الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، وذلك في خطوة جديدة تعكس الحضور المتنامي لدولة الإمارات على الساحة الرقابية الدولية.

ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة تُضاف إلى سجل الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والرقابة المالية، ويعكس مدى التقدير الدولي للدور الفعّال الذي يضطلع به جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الإقليمي والعالمي.