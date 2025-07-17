89 مزرعة تتنافس في مسابقة المانجو ضمن مهرجان ليوا للرطب

أبوظبي في 17 يوليو / وام / شهدت مسابقة المانجو في مهرجان ليوا للرطب المقام حاليا في منطقة الظفرة، منافسات قوية بين 89 مزرعة قدمت نحو 1000 كيلوجرام من من المانجو المحلي والمنوع.

وتوج سعادة مبارك القصيلي مدير المزاينة بالمهرجان، الفائزين في المسابقة، بحضور المهندس عبدالله الكثيري من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعبدالخالق العامري الرئيس التنفيذي لمجموعة سِرح.

وأسفرت نتائج مسابقة المانجو المحلي، عن فوز عيسى حسن علي محمد المازمي بالمركز الأول، وعبد الله سيف حمد المزروعي بالمركز الثاني ومحمد مطر الفلاحي بالمركز الثالث ومحمد عبد الله بن شيبان المهيري بالمركز الرابع وفاطمة جمعة راشد بوقفل الياسي بالمركز الخامس .

أما في مسابقة المانجو المنوع، فذهب المركز الأول إلى محمد مطر الفلاحي، وحصد المركز الثاني خليفة أحمد محمد مرشد بدر الهاملي"، ونال المركز الثالث محمد هلال سالم بن طراف المنصوري، وحل في المركز الرابع سيف صياح سالم طماش المنصوري، وفي المركز الخامس علي محمد سالم محمد الشهياري.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز لكل فئة في مسابقة المانجو.

وكانت لجان الفرز والتحكيم قد استلمت مشاركات المزارعين في مسابقة الليمون لفئتي المحلي والمنوع، على أن تعلن نتائجها مساء غد "الجمعة"، فيما يتم تحكيم مشاركات مسابقة مزاينة رطب الخنيزي التي سيتم الإعلان عن نتائجها مساء اليوم الخميس.