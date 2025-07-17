تعاون بين "أبوظبي العالمي" و"المركزي الأذربيجاني" لتعزيز الابتكار المالي

أبوظبي في 17 يوليو / وام / أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM"، توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التقنيات والخدمات المالية، وأسواق رأس المال، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وتتيح مذكرة التفاهم للطرفين تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم ورش العمل التدريبية، والتعاون في مجال الأبحاث والزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون مع المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، حيث يرسخ هذا الاتفاق أسساً متينة لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ما يدعم نمو أسواق رأس المال ويسهم في دفع التطوير المستمر للقطاع المالي ضمن النطاق الجغرافي للطرفين.

وتُعدّ الشراكات الدولية ركيزة أساسية في جهود أبوظبي العالمي لبناء منظومة مالية تتسم بالشفافية وتنسجم مع المعايير العالمية.

وأكد تالح كازيموف، محافظ البنك المركزي لجمهورية أذربيجان، على أهمية مذكرة التفاهم هذه، قائلاً: في عالم مالي متزايد الترابط، يلعب التعاون دورا حيويا في تعزيز الابتكار وتعزيز الممارسات التنظيمية والمساهمة في مرونة أنظمتنا المالية، ونتطلع إلى تعاون مثمر يدعم نمو قطاعنا المالي ويعزز الاستقرار المالي الإقليمي والعالمي.