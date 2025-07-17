"اقتصادية عجمان" تطلق مجلس المتعاملين لتعزيز جودة الخدمات

عجمان في 17 يوليو / وام / أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مجلس المتعاملين، في خطوة إستراتيجية تعكس التزامها بالتشاركية المجتمعية، وتهدف من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية عبر الاستماع المباشر لصوت المتعاملين ومشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة العمل.

يأتي إطلاق المجلس دعما لتوجهات الدائرة نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز مرونة الخدمات، وبما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 لبناء حكومة ذكية، وسريعة الاستجابة، وتتمحور حول الإنسان.

ويضم المجلس نخبة من المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع تم اختيارهم لتمثيل احتياجات وتطلعات المتعاملين.

ويرأس المجلس حمد خليفة عيسى الجرمن النعيمي، وينوبه بدر إبراهيم البلوكي، ويضم في عضويته كلا من يوسف علي سلطان عبدالله الأنصاري، وأحمد عبدالعزيز العوضي، ومريم سعيد العليلي، وخميس إبراهيم الحوسني، ومصطفى محمد مصطفى سعد، وسيف عوض اليافعي.

ويهدف المجلس إلى إشراك المتعاملين في تصميم وتحسين الخدمات ورصد التحديات واقتراح حلول عملية ومستدامة ونقل صوت المتعامل واقتراحاته وشكاواه وتعزيز الشفافية والتواصل بين الدائرة والجمهور وتحليل الاستبيانات وتقديم توصيات لرفع مستوى رضا المتعاملين.

ويمثل المجلس منصة حيوية لدعم التحسين المستمر، وتحقيق التميز المؤسسي بما يواكب تطلعات المتعاملين وأفضل الممارسات الحكومية.