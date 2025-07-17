دبي تستضيف معرض "WHX Tech" للرعاية الصحية 8 سبتمبر

دبي في 17 يوليو/ وام/ تستضيف دبي معرض WHX Tech للرعاية الصحية الرقمية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بمنظومة الرعاية الصحية الرقمية عالميا، بهدف تعزيز الحوار العملي وتسريع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات القطاع.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد على 300 علامة تجارية وأكثر من 5,000 مختص ضمن القطاع، ما يعزز مكانته بصفته التجمع العالمي الأبرز لمنظومة الصحة الرقمية.

ويركز المعرض، خلال أجندته الهادفة التي وضعها نخبة من قادة القطاع الطبي العالمي على تحويل الرؤى الإستراتيجية والأفكار الطموحة إلى إنجازات واقعية في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر منصاته التفاعلية الثلاث التي تستضيف ما يزيد على 250 متحدثا، وهي "وورلد إكس" و"إكسيليريت" و"فيوتشر إكس".

ويتميز المعرض بتصميم عملي يعزز تطبيق التقنيات، وبدعم من شريكه الإستراتيجي، جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية (مقرها دبي)، كما يقدم عروضا حية، وتجارب محاكاة للمستشفيات، ومنافسات للشركات الناشئة، وجائزة بقيمة 50 ألف دولار للفائزين في أكبر مسابقة من نوعها بالمنطقة.

وقالت سولين سينجر، نائبة رئيس شركة "إنفورما" المنظمة للمعرض:"WHX Tech منصة عملية لمعالجة تحديات الرعاية الصحية، تهدف لتجاوز الشعارات وتمكين المتخصصين من طرح وتنفيذ حلول تقنية فعّالة".