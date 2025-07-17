أكاديمية الفجيرة تطلق أول دبلوم معتمد في الفنون الموسيقية على مستوى الدولة

الفجيرة في 17 يوليو/ وام/ أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن إطلاق دبلوم الفنون الموسيقية، الأول من نوعه في دولة الإمارات والمعتمد من المركز الوطني للمؤهلات – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الإبداع بالفجيرة، حضره عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الفني والتعليمي، حيث تم استعراض أهداف البرنامج ومحاوره التعليمية والمهنية.

وأكد سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، أن هذا الدبلوم يمثل نقلة نوعية في التعليم الموسيقي بالدولة، ويعكس حرص الأكاديمية على تقديم برامج متخصصة ومعتمدة تلبي تطلعات الموهوبين والختصين في المجال الفني.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، الذي يولي أهمية خاصة للبرامج الفنية والتعليمية، ويحرص على تعزيز البيئة الإبداعية ورعاية المواهب الوطنية.