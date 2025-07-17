"مقر المؤثرين" يعزز قدرات صناع المحتوى من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي

دبي في 17 يوليو / وام / أكدت عليا الحمادي، المدير التنفيذي لقمة المليار متابع، أن "مقر المؤثرين" يواصل ترسيخ مكانته كمنصة رائدة في تمكين ودعم صناع المحتوى في دولة الإمارات والعالم، من خلال توفير بيئة محفزة على الابتكار والتطوير المستمر.

وقالت الحمادي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النسخة الجديدة من المبادرة ستشهد إطلاق فعاليات وأدوات رقمية متقدمة، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع شركة "نثينغ" الناشئة في قطاع التكنولوجيا، بوصفها نموذجا للتعاون المثمر مع شركات متخصصة، تتيح لأصحاب المحتوى الوصول إلى أحدث الأدوات والتقنيات.

وشهد حفل الإطلاق، الذي أقيم بالتعاون مع "نثينغ"، حضور أكثر من 120 صانع محتوى، اطلعوا خلاله على إمكانيات تقنية متقدمة في التصوير والذكاء الاصطناعي، تمكنهم من تطوير إنتاجهم الرقمي بسهولة واحترافية.

وأوضحت الحمادي أن دعم هذه الشراكات يعد جزءا من مهمة "مقر المؤثرين" في تعزيز وصول صناع المحتوى إلى أحدث التقنيات، وتسهيل نموهم عبر "صندوق صناعة المحتوى"، إضافة إلى بناء جسور تعاون مع شركات عالمية وجهات حكومية وخاصة.

وحول "قمة المليار" التي أطلقها "مقر المؤثرين" في مارس الماضي، أعلنت الحمادي أنها تستهدف استقطاب أكثر من 10,000 صانع محتوى للإقامة والعمل من دولة الإمارات، من خلال تقديم ورش عمل متخصصة، وبرامج شراكة مع منصات التواصل الاجتماعي، ودعم شامل لتأسيس الشركات، وتطوير الكفاءات، والحصول على الإقامات الذهبية.

واختتمت بالقول :"إن نجاح النسخة السابقة من قمة المليار يمنحنا دفعة قوية لإطلاق نسخة جديدة أكثر تميزا، وقد فُتح باب التسجيل للشركات الإستراتيجية وشراء التذاكر عبر المنصة الرسمية، استعدادا لانطلاقة نوعية في عالم صناعة المحتوى".