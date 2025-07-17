"موارد الشارقة" و"المجلس التنفيذي" يؤكدان أهمية توحيد الجهود لتطوير الكوادر الوطنية

الشارقة في 17 يوليو/ وام/ أكد اجتماع تنسيقي بين دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية في الإمارة لتطوير رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الحكومي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وعُقد الاجتماع في مقر الدائرة بحضور وفد من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، برئاسة سعادة أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام، وعضوية كل من سعادة أحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد وسعادة العميد الدكتور طارق جاسم المدفع، مستشار الأمانة العامة للتطوير الحكومي والدكتورة آمنة سالم السويدي، رئيس قسم الدراسات والبحوث.

وكان في استقبالهم سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية وسعادة ماجد حمد المري، مدير الدائرة وعبدالله يوسف آل علي، مدير مكتب التخطيط الإستراتيجي وعفاف محمد المزروقي، خبير تطوير وظيفي.

وناقش الطرفان فرص التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتنموية تستهدف الكوادر المواطنة، بما يعزز جاهزيتها لتلبية متطلبات العمل الحكومي، ويعزز ثقافة الجودة والابتكار في بيئة العمل المؤسسية.

كما تم التطرق إلى آليات مواءمة البرامج التدريبية مع أولويات الجهات الحكومية واحتياجاتها المستقبلية، وتبني أفضل الممارسات في بناء القدرات الوطنية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التكامل المؤسسي لتطوير منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.