طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة سقوط أمطار

أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن سحب ركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع أن يكون الطقس رطبا ليلا وصباح السبت، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين / 10 كم/س إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 34 70 20

دبي 44 35 75 25

الشارقة 45 34 75 20

عجمان 44 34 75 25

أم القيوين 44 32 70 25

رأس الخيمة 45 33 70 20

الفجيرة 37 32 80 30

العـين 47 36 55 20

ليوا 48 32 60 20

الرويس 45 30 75 30

السلع 46 29 70 20

دلـمـا 42 31 75 25

طنب الكبرى 41 32 75 30

طنب الصغرى 41 32 75 30

أبو موسى 41 32 75 25



