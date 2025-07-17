الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها إلى العلمين المصرية

أبوظبي في 17 يوليو / وام / أعلنت الاتحاد للطيران، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة العلمين في مصر، لتضيف المدينة الساحلية إلى قائمة وجهاتها الموسمية.

وتُسيّر الاتحاد رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعلمين أيام الخميس والأحد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن إطلاق وجهة العلمين يمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الناقلة التوسعية، التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوجهات الموسمية.

وأضاف أنه ومع استمرار نمو قطاع السفر الترفيهي، تُعد وجهات مثل العلمين خيارا مثاليا للمسافرين الباحثين عن تجارب صيفية متميزة، وتؤكد هذه الوجهة الجديدة التزام الاتحاد للطيران المتواصل بتوفير مزيد من الخيارات والمرونة ضمن شبكتها العالمية المتنامية.