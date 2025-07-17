" العالمي للتسامح والسلام "يدين الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة وقصف كنيسة العائلة المقدسة

أبوظبي في 17 يوليو /وام / أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان بشدة الهجمات الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، معرباً عن استنكاره العميق للجرائم البشعة التي تستمر في التصاعد، وعلى رأسها قصف كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة.

وأوضح الجروان أن استمرار الاستهداف للمناطق المدنية والمقدسات الدينية يُعد تهاوناً بالغاً بالقيم الإنسانية، وهو ما تدينه شعوب العالم أجمع، وشدد على أن استهداف مكان مقدس يكتظ بالعائلات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، هو اعتداء مباشر على كرامة الإنسان وقيمه، ويخالف كل الشرائع السماوية والإنسانية المعترف بها دوليًا. وأكد الجروان أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا بد لها أن تتوقف إذا كنا نريد للعالم أن يعيش في سلام وأمن واستقرار، وأن مثل هذه الاعتداءات تأجج الصراعات وتزرع الكراهية والعنف وهو ما يهدد بهدم ما ينادي من أجله المجتمع الدولي منذ سنين لحماية الانسانية وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم.

وأكد في الوقت نفسه التزام المجلس بواجبات السلام والتسامح، ورسالته السامية تجاه حماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان والعدالة والتسامح بين الشعوب ..وقال إن المجلس لن يتوانى عن التعبير عن الحقيقة وتغليب صوت العدل والسلام، داعياً إلى استنهاض الإيمان الإنساني بضرورة العمل الجماعي لإنهاء الصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة، وتحقيق وقف شامل للوضع الذي يعصف بحياة الملايين.