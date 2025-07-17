"القوس والسهم" يعتمد أجندة البطولات المحلية والخارجية

الشارقة في 17 يوليو/ وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للقوس والسهم أجندة وفعاليات الموسم الجديد 2025 – 2026 ، ويتضمن المنافسات المحلية والبطولات الخارجية من بينها المشاركة في بطولة أوروبا للشباب بسلوفينيا خلال الفترة من 28 يوليو الجاري، إلى 2 أغسطس المقبل، وإقامة معسكر التحدي الآسيوي خلال الشهر نفسه و المشاركة في بطولة العالم للشباب بكندا من 15 إلى 25 أغسطس و بطولة العالم للرجال والسيدات في كوريا الجنوبية من 5 إلى 12 سبتمبر، وبطولة غرب آسيا بقطر من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، وبطولة دبي البارالمبية للشباب من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل، وبطولة فزاع التاسعة البارالمبية من 1 إلى 6 نوفمبر، وبطولة آسيا ببنغلاديش من 15 إلى 21 نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب بدبي من 7 إلى 14 ديسمبرو كأس آسيا بالسعودية من 10 إلى 15 ديسمبر، ودورة الألعاب الثامنة للأندية العربية للسيدات بالشارقة من 2 إلى 12 فبراير 2026، وبطولة الماستر في أبوظبي من 5 إلى 15 فبراير 2026.

وينطلق الموسم بالملتقى التعريفي للمدربين والإداريين يوم 21 سبتمبر، كما تقام منافسات المراحل الأربع من الدوري خلال الفترة من أكتوبر المقبل إلى أبريل 2026، للرجال والشباب والسيدات والشابات وذوي الهمم والناشئين، والناشئات، والأشبال، والبراعم.

واعتمد الاتحاد إقامة البطولة الدولية المفتوحة للأندية في ديسمبر، وكأس الإمارات للأندية داخل الصالات في مايو 2026، بينما تختتم منافساتها في يونيو 2026.