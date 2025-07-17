البنك العربي المتحد يحقق ارتفاعاً بنسبة 50% في صافي الأرباح للنصف الأول

الشارقة في 17 يوليو / وام / أعلن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلا صافي أرباح قدره 208 مليون درهم للنصف الأول من العام 2025 مقارنةً بـ 139 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 374 مليون درهم.

كما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.10 درهم للسهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بعائد السهم البالغ 0.07 درهم إماراتي بنفس الفترة من العام الماضي و ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 374 مليون درهم في النصف الأول من 2025 مقارنةً بـ 300 مليون درهم في النصف الأول من 2024،مدفوعًا بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 13% وارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 70% مقارنةً في نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الأصول 23.9 مليار درهم للنصف الأول من 2025 مسجلاً نموًا قدره 11% مقارنةً بشهر ديسمبر 2024 ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة القروض والسلف والتمويل الإسلامي حيث ارتفع بنسبة قدرها 16% ونمو الاستثمارات بنسبة 10%.

وواصلت مؤشرات جودة الأصول تحسّنها المستمر مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من 3% لتصل إلى 2.2% في حين ارتفعت تغطية المخصصات بنسبة 148% كما حافظ رأس مال البنك على قوته حيث بلغت نسبة حقوق الملكية من الدرجة الأولى CET1 12.1% وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.3%.

و أظهرت المؤشرات المتعلقة بالسيولة لدى البنك العربي المتحد أداءً قويًا ويتجلى ذلك في بلوغ نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 80% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17% وهما نسبتان أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

وأكّدت وكالتي فيتش وموديز التصنيف الائتماني للبنك العربي المتحد عند تصنيف BBB+/Baa3 مع نظرة مستقبلية.

وتعكس الزيادة في صافي الأرباح نموًا كبيرًا في إجمالي أصول البنك بنسبة 11% مقارنة بشهر ديسمبر 2024 إضافة إلى اتباعه نهجًا حذرًا في إدارة المخاطر كما تم تعزيز الميزانية العمومية للبنك من خلال التركيز المستمر على جودة الأصول ومتانة رأس المال و تؤكد هذه النتائج الزخم القوي الذي يتمتع به البنك العربي المتحد واستعداده الاستراتيجي لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد يعكس الأداء المالي المتميز للبنك في النصف الأول من العام 2025 فعالية رؤيتنا الاستراتيجية وقوة إطار الحوكمة لدينا وإذ نتطلع إلى المستقبل فإننا نؤكد التزامنا بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وسنواصل التقدم بانضباط ومرونة مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتميّز التشغيلي.

من جانبه قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد تعكس نتائج النصف الأول أداءً تشغيلياً قوياً مدعومة بنجاح استراتيجية التحول التي اعتمدناها كما يؤكّد النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول على كفاءة استراتيجيتنا والتزامنا الثابت بتقديم قيمة مضافة للعملاء وتعزيز الكفاءة وإدارة المخاطر بحكمة.

وأضاف بينما نمضي قدماً سوف نُتابع تطوير قدراتنا الرقمية وتطوير منتجات مبتكرة وترسيخ بيئة رقابية قوية، مع الاستمرار في جعل العميل محور جميع أعمالنا.

وكان البنك العربي المتحد قد قام في فترة سابقة بزيادة رأسماله بمقدار 1.03 مليار درهم من خلال إصدار حقوق أولوية تم تقديمها للمساهمين الحاليين ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قاعدة رأس المال للبنك حيث سيرتفع رأس المال المصدّر إلى 3.09 مليار درهم بانتظار استكمال عملية التخصيص واستيفاء المتطلبات التنظيمية وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاية رأس مال البنك وزيادة قدرته على مواجهة أي تحدّيات اقتصادية أو مالية محتملة مع دعم نمو الأصول مستقبلاً بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية والمالية.