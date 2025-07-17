"الوطنية لحقوق الإنسان" تسلط الضوء في عجمان  على حقوق العمالة المساعدة بالدولة

عجمان في 17 يوليو / وام / نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة توعوية لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك في مقر الوزارة بإمارة عجمان.

واستهدفت الورشة موظفي مراكز "تدبير" والعاملين فيها، حيث قدّم السيد عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، عرضاً تعريفياً بدور الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات، ودور أصحاب العمل في حمايتها وفقًا لأفضلالممارسات.

وهدفت الورشة إلى رفع وعي موظفي "تدبير" بمسؤولياتهم في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تحترم كرامة الإنسان.