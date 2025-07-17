الأراضي والأملاك تكرم شركات الوساطة العقارية ضمن مسيرة التوطين في دبي

دبي في 17 يوليو/ وام / كرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري عشر شركات وساطة عقارية تجاوزت مستهدفات التوطين ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري وترسيخ بيئة عمل مستدامة وشاملة .

جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم في مقر الدائرة بحضور سعادة عمر حمد بوشهاب المدير العام وعدد من المدراء التنفيذيين وممثلي الشركات العقارية حيث تم تكريم الشركات الأكثر التزاما بتوظيف المواطنين ومنحها نقاطا إضافية ترتقي بتصنيفها الرسمي لدى الدائرة.

وأكد محمد البدواوي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة أن هذا التكريم يعكس نموذجا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأسهم في تمكين أكثر من عشرين مواطنا ومواطنة في كل شركة من الشركات المكرمة مضيفا أن البرنامج تجاوز مستهدفاته في فترة وجيزة بفضل التزام هذه الشركات التي أثبتت أن الاستثمار في الكوادر الوطنية خيار استراتيجي يعكس الرؤية المؤسسية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في توسيع نطاق البرنامج وتعزيز أثره في بناء سوق عقاري أكثر توازنا واستدامة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري عشرين ثلاثة وثلاثين وأجندة دبي الاجتماعية ثلاثة وثلاثين ويهدف برنامج دبي للوسيط العقاري إلى فتح آفاق مهنية جديدة أمام المواطنين وتأهيلهم للعب أدوار قيادية في قطاع الوساطة العقارية من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والدعم المهني بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

ودعت الدائرة جميع الشركات العقارية في الإمارة للانضمام إلى البرنامج والمشاركة في هذا التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز التوطين وتطوير بيئة عمل مبتكرة ومستدامة تدعم مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم امل