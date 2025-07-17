بطل الفنون القتالية المختلطة: أتطلع لاستعادة الانتصارات في "ليلة النزال" بأبوظبي

أبوظبي في 17 يوليو/ وام/ أكد البطل الروسي شارا محمدوف، أن دولة الإمارات منحت رياضة الفنون القتالية المختلطة "حياة ثانية"، بمساعدة الرياضيين أثناء "جائحة كورونا"، لتخطي الفترة الصعبة، معبراً عن حبه للإمارات على الدعم الكبير، وعرض هذه الرياضة على أرضها، وجذب جمهور جديد لها.

ويستعد بطل الفنون القتالية المختلطة لخوض نزال مرتقب في الوزن المتوسط أمام الكندي مارك أندريه باريو، في منافسات "ليلة النزال" من يو إف سي" ويتاكر ضد دي ريدر، يوم السبت 26 يوليو الجاري في "الاتحاد أرينا"، بجزيرة ياس في أبوظبي.

كما عبر عن تقديره للدعم النفسي الذي حظي به من نجم نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارته في السعودية مؤخراً،.

وأثنى البطل الروسي على التجهيزات الكبيرة للبطولة في أبوظبي، وقال إنه لم يجد الوقت الكافي لزيارة الأماكن السياحية الجميلة لكن هناك فرصة للزيارة بعد انتهاء النزال لأنها مدينة ممتعة، وفيها الكثير من أماكن الترفيه .