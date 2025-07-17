"الجامعة القاسمية" تخصص 500 منحة للطلبة من مختلف دول العالم

الشارقة في 17 يوليو / وام / أشاد مجلس أمناء الجامعة القاسمية بالدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، والذي تُوّج باعتماد سموه الميزانية الأكبر في تاريخ الجامعة للعام الأكاديمي 2025–2026، إلى جانب تخصيص 500 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم.

وثمّن سعادة الأستاذ جمال الطريفي، رئيس مجلس أمناء الجامعة القاسمية، اعتماد هذه الميزانية، مؤكدًا أنها تشكل محطة مهمة في مسيرة الجامعة، وتجسد رؤية سموه الثاقبة وحرصه الدائم على تمكين الشباب من مواصلة تعليمهم الجامعي في بيئة أكاديمية متكاملة.

وأوضح أن الميزانية الجديدة تشمل دعم البرامج الأكاديمية والمنشآت التعليمية، وتعزيز جهود البحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة القاسمية كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

ونوه الطريفي بانطلاق كلية الدراسات العليا والبحث العلمي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أنها تمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة العلمية والبحثية، وتسهم في تعزيز مخرجاتها الأكاديمية وخططها التطويرية.

كما أعلن عن بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2025–2030، والتي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل: جودة التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وتطوير الطلبة والخريجين، والحوكمة المؤسسية، والتكامل مع القطاع الصناعي، وخدمة المجتمع.