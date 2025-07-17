الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة تطلق "دليل الأسئلة في مجال الأسرة"

رأس الخيمة في 17 يوليو / وام / أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة في خطوة رائدة تعكس التزامها بدعم استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع، دليلا خاصا بعنوان "دليل الأسئلة في مجال الأسرة" والذي يعد مرجعا شامل ومتكاملا لتقديم الإرشادات العملية والتربوية لجميع أفراد الأسرة في مختلف مراحل حياتهم.

ويأتي هذا الإصدار تزامنا مع "عام المجتمع" لدولة الإمارات وانطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة، باعتبارها نواة المجتمع ومحور استقراره وتقدمه.

ويركز الدليل على تقديم إجابات علمية وعملية لمختلف التساؤلات التي تواجه الأسر الإماراتية، بدءا من التعامل مع الأطفال والمراهقين، مرورا بقضايا التفاهم الزوجي والتنشئة الإيجابية، وصولا إلى دعم كبار المواطنين ورعاية أصحاب الهمم داخل الأسرة.

وقد أعد الدليل نخبة من المتخصصين النفسيين والاجتماعيين، بإشراف علمي من جامعات وطنية مرموقة، ليكون مرجعا تربويا وثقافيا يواكب تحديات العصر وتحولاته الاجتماعية المتسارعة.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن إصدار الدليل يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع إماراتي متماسك ومستقر، انطلاقا بأن الأسرة هي حجر الأساس لأي مجتمع مزدهر، ومن هنا جاء هذا الإصدار ليكون أداة فاعلة لدعم الأسر الإماراتية في مواجهة المتغيرات المجتمعية وتحديات التربية الحديثة.