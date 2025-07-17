جلسات ثقافية لاكتشاف المواهب الشابة في الشعر والفكر بكلباء

كلباء في 17 يوليو / وام/ نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية أمس واليوم في المجلس الأدبي بكلباء، جلستين ثقافيتين استهدفت فئة الشباب الموهوبين، تتعلق إحداهما بالشعر والأخرى بالفكر والابتكار، بحضور راشد محمد الزعابي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية.

فقد نظمت الدائرة جلسة حوارية بعنوان "إبداع يكتبه الشباب ويقوده الابتكار"، أدارتها ماريا البلوشي، وشارك فيها كل من مريم الغافري، عضو في برلمان الطفل الإماراتي، حيث لها أعمال ابتكارية في مجال الاستدامة والذكاء الاصطناعي، وطيف الشراري، وهي كاتبة لها إصدار بعنوان "نتوء"، يضم مجموعة من القصائد الشعرية.

وقد تضمنت الجلسة نقاشا حول عدة محاور تتعلق بتجاربهما في مجالي الفكر والابتكار، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتهما.

كما أقامت الدائرة جلسة شعرية تحت عنوان "شعراء على الدرب" شارك فيها كل من الشعراء الموهوبين أحمد عبدالله المزروعي، وراشد علي الزعابي، وحمد عمر الكندي، وأدار الجلسة سعود أحمد الكعبي، حيث قدموا باقات متنوعة من اختياراتهم الشعرية أمام الحضور، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل.

واستعرض المشاركون بداياتهم الأولى مع الشعر، ودور البيئة الأسرية في تنمية موهبتهم الشعرية وصقلها.