محمد بن فيصل القاسمي: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية عظيمة

الشارقة في 18 يوليو /وام/ قال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، إن "يوم عهد الاتحاد" محطة مفصلية نستحضر من خلالها المعاني العميقة التي تأسست عليها دولة الإمارات ونهتدي بإرث الآباء المؤسسين الذين شيّدوا على أرضنا هذا الصرح الشامخ بوحدة الإرادة ورجاحة البصيرة.

وأضاف أن يوم عهد الاتحاد ليس فقط تخليداً لذكرى انطلاق الاتحاد بل هو تجديد للوعد الذي قطعته القيادة الرشيدة منذ التأسيس وحتى اليوم، عهدٌ يقوم على تمكين الإنسان والتنمية وتعزيز مكانة الدولة في مصاف الدول المتقدمة، ففي مثل هذا اليوم توحدت الرؤى وانطلقت مسيرة عظيمة باتت اليوم نموذجاً تنموياً يُحتذى به في التقدم والتسامح.

وأردف: "تأتي هذه المناسبة لتؤكد ما حققته الإمارات من إنجازات رائدة في القطاعات كافة، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، رعاهم الله، الذين واصلوا النهج ذاته الذي خطه المؤسسون، فغدت الإمارات اليوم منارة اقتصادية وعاصمة للابتكار ووجهة للاستقرار والازدهار".