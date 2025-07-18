رئيس مجلس أمناء "التنمية الأسرية": يوم عهد الاتحاد محطة مفصلية في مسيرة بناء الهوية الوطنية

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم عهد الاتحاد ليس مناسبة وطنية، بل عهدٌ نُجدده لقيادتنا الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن نواصل المسيرة على نهج المؤسسين، بعزم لا يلين، وإيمان راسخ بأن الاتحاد هو سر قوتنا ووحدتنا وضمان مستقبلنا، ففي ظل رؤية سموه تمضي الإمارات بثباتٍ على نهج التمكين، مستلهمةً من إرث المؤسسين روح الإصرار والعمل، ومؤمنةً بأن المحافظة على مكتسبات الاتحاد مسؤولية مشتركة، تتطلب من الجميع الإسهام الفاعل في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وقال في تصريح بمناسبة يوم عهد الاتحاد: "نستحضر في هذا اليوم بكل فخرٍ واعتزازٍ التضحيات الجليلة التي قدمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسون، "طيب الله ثراهم"، الذين وضعوا اللبنات الأولى لدولة الاتحاد، ورسخوا قيم الوحدة والتلاحم والريادة، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل بناء وطن يعتز به أبناؤه، ويفاخرون به العالم".

وأوضح الكعبي أننا اليوم إذ نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة الثاقبة وإرادة المؤسسين الصلبة، نؤكد تمسكنا بمبادئهم الراسخة، وحرصنا على صون إرثهم العظيم، عبر الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز منظومة العمل الوطني القائم على الابتكار والتمكين واستدامة المكتسبات، ومواصلة هذه المسيرة بروح الاتحاد، وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال القادمة، لتبقى الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً، ودولة راسخة في وحدتها، شامخة بإنجازاتها، وماضية بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً.